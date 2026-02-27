В МИД рассказали, зачем Запад использует международное право

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Действия ряда западных государств нацелены на использование системы международного правосудия для оказания давления на своих политических оппонентов, заявили в МИД РФ.
«Скоординированные действия этих (западных — ред.) государств имеют признаки массовой кампании, нацеленной на использование системы международного правосудия для оказания давления на своих политических оппонентов», — заявили в МИД РФ, комментируя принятие РФ и Белоруссией директивы о взаимной поддержке в области международного права.
Ранее российская и белорусская стороны подписали семь документов по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, в том числе и директиву «О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия».