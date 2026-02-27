Мема: Сожжение флага РФ в Финляндии может спровоцировать рост русофобии

«Сожжение российского флага во время протестов на этой неделе в Хельсинки является гнусным актом и должно быть осуждено всеми политиками Финляндии. Инцидент произошёл перед российским посольством при соучастии властей. В Финляндии проживает много россиян, и этот инцидент может вызвать преступления на почве ненависти в отношении проживающих здесь россиян», — пишет Мема.
Он подчеркнул, что подобное нельзя допускать с флагами других стран. Мема отметил, что ожидает от премьер-министра Петтери Орпо официальной реакции на инцидент.
А ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Марью Лиивалу, чтобы заявить решительный протест в связи с провокационной акцией, произошедшей 24 февраля у здания российского посольства в Хельсинки. В тот день неизвестные лица сожгли флаг РФ. В МИД назвали этот инцидент «вопиющим и кощунственным актом надругательства над государственным символом России».
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.