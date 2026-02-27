Мема: Сожжение флага РФ в Финляндии может спровоцировать рост русофобии

«Сожжение российского флага во время протестов на этой неделе в Хельсинки является гнусным актом и должно быть осуждено всеми политиками Финляндии. Инцидент произошёл перед российским посольством при соучастии властей. В Финляндии проживает много россиян, и этот инцидент может вызвать преступления на почве ненависти в отношении проживающих здесь россиян», — пишет Мема.