Трамп допустил, что США «по-дружески» захватят Кубу

Президент США Дональд Трамп допустил возможность «по-дружески захватить Кубу», комментируя ситуацию вокруг острова журналистам у Белого дома.
Он заявил, что многие жители Кубы «хотят перемен».
Заявление прозвучало на фоне инцидента, когда катер под американским флагом вторгся в кубинские территориальные воды и открыл огонь. Пограничники Кубы открыли ответный огонь, ликвидировав четырёх человек и ранив шестерых.
В Госдепе заявили, что проверяют информацию о случившемся, а The New York Times со ссылкой на источник утверждает, что судно не принадлежит ВМС или Береговой охране США.
Ранее Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта.
