Вооруженные люди в балаклавах попытались принудить депутата Рады к мобилизации: ему угрожали расправой

Депутат Рады Роман Каптелов рассказал, что его пытались насильно мобилизовать на улице в Днепропетровске. По словам нардепа, вооруженные люди вышли из автобуса и начали ему угрожать. Он сообщил, что один из неизвестных держал руку за спиной «на рукоятке пистолета». Украинский депутат осветил этот инцидент в Telegram-канале.