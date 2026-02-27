Ричмонд
Вооруженные люди в балаклавах попытались принудить депутата Рады к мобилизации: ему угрожали расправой

В Днепропетровске под угрозой расправы пытались мобилизовать нардепа Каптелова.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Рады Роман Каптелов рассказал, что его пытались насильно мобилизовать на улице в Днепропетровске. По словам нардепа, вооруженные люди вышли из автобуса и начали ему угрожать. Он сообщил, что один из неизвестных держал руку за спиной «на рукоятке пистолета». Украинский депутат осветил этот инцидент в Telegram-канале.

Нардеп призвал разобраться с произошедшим. Он также подчеркнул, что один из неизвестных представился сотрудником полиции. При этом никаких документов никто не показал.

«Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же», — прокомментировал Роман Каптелов.

По данным экс-военного ВСУ Юрия Малины, мобилизованных вместо полноценной подготовки заставляют копать окопы. По его словам, повестку он не получал, но сотрудники полиции доставили его в ТЦК. Медкомиссия признала мужчину годным к службе, несмотря на хронические заболевания.