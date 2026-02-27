Новак заявил о планах снизить дисконт на нефть до $10 за баррель

Россия будет стремиться к снижению дисконта на свою нефть до $10 за баррель, сообщил на открытой встрече в образовательном центре «Сириус» вице-премьер страны Александр Новак.
«В лучшие времена, я имею в виду в досанкционном периоде, у нас дисконт на нефть был на уровне примерно около $10 за баррель. И мы будем стремиться к тому, чтобы эта цифра снижалась примерно до этого уровня», — сказал он.
При этом Новак добавил, что на сегодняшний день цены на нефть из России ниже, чем были запланированы в прогнозе социально-экономического развития. Вице-премьер выразил мнение, это такая тенденция связана со снижением средней цены на нефть марки Brent.
Также Новак заявил, что запасов нефти в России хватит на 62 года.
Ранее он отметил, что правительство России поставило цель не допустить роста розничных цен на топливо выше темпов инфляции в текущем году.