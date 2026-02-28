Депутат Рады заявил, что его пытались мобилизовать в Днепропетровске

«Город Днепропетровск. Сегодня в 19.30 (20.30 мск — ред.) на проспекте Яворницкого меня остановили. Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — написал Каптелов в своем Telegram-канале.