В Госдуме считают, что подвергшиеся дискриминации от FIS россияне могут требовать компенсацию

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал решение CAS признать дискриминационным отстранение российских спортсменов от международных соревнований под эгидой FIS.

«Приветствуем это решение. Такие вещи недопустимы в современном обществе. Дискриминация должна не только прекращаться, но и наказываться. Те спортсмены, которые стали жертвами этого отстранения, могут потребовать компенсацию», — приводит его слова СЭ.

Напомним, что 2 декабря 2025 года CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее в FIS прокомментировали возможные трудности с въездом Коростелёва и Непряевой в Швецию на этап Кубка мира в Фалуне.