Зампреду правления «Газпром нефти» Джалябову грозит до 15 лет тюрьмы

Следствие считает, что он виновен в двух эпизодах получения взяток в 2020—2021 годах от руководителей подрядных организаций. Джалябов подписал акты приёмки фактически невыполненных работ и защищал компании от штрафов и неустоек, за что получил, как полагают следователи, 28 млн рублей, а также катер стоимостью более чем 1,7 млн рублей.