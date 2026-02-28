Зампреду правления «Газпром нефти» Джалябову грозит до 15 лет тюрьмы

Заместителю председателя правления «Газпром нефти» Антону Джалябову грозит до 15 лет лишения свободы.
Как утверждает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, также ему грозит штраф до 70-кратной суммы взятки.
Суд в Москве отправил Джалябова под арест в пятницу 27 февраля.
Следствие считает, что он виновен в двух эпизодах получения взяток в 2020—2021 годах от руководителей подрядных организаций. Джалябов подписал акты приёмки фактически невыполненных работ и защищал компании от штрафов и неустоек, за что получил, как полагают следователи, 28 млн рублей, а также катер стоимостью более чем 1,7 млн рублей.