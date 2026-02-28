Зеленский: ВСУ давно испытывают нехватку живой силы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) давно столкнулись с нехваткой личного состава, признал Владимир Зеленский.
«Конечно, у нас есть дефицит, это долгий процесс, он продолжается не один месяц», — сказал он в интервью Sky News.
Зеленский утверждает, что Украина мобилизует 30−34 тыс. человек в месяц. «Мы мобилизуем, что можем. И даже с таким количеством всегда есть вопрос от кого-то, какого-то направления, что им нужно больше», — рассказал он.
По его словам, ротаций недостаточно, украинские военные испытывают усталость, их боевой дух падает.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах.