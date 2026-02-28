На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.
Как отмечает региональный оперштаб, по предварительной информации, пострадавших нет.
«На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется», — заявили в ведомстве.
Днём ранее ВСУ повредили беспилотником в Энергодаре здание Дворца культуры.
Кроме того, в Белгороде около 60 тыс. жителей остались без электричества после обстрела ВСУ.
