Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе.

Как отмечает региональный оперштаб, по предварительной информации, пострадавших нет.

«На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара уточняется», — заявили в ведомстве.

Днём ранее ВСУ повредили беспилотником в Энергодаре здание Дворца культуры.

Кроме того, в Белгороде около 60 тыс. жителей остались без электричества после обстрела ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше