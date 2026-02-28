Трамп: США близки к заключению соглашения по урегулированию на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдёт, открытым остаётся лишь вопрос сроков.
Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Вашингтон намерен добиться заключения соглашения.
«Мы хотим заключения сделки, мы заключим сделку, вопрос в том когда», — цитирует его РИА Новости.
По словам Трампа, Вашингтон заинтересован в договорённости как с Россией, так и с Украиной. Он добавил, что США «очень близки» к соглашению.
Ранее Трамп заявил, что считает безумным продолжение украинского конфликта после слов Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ из Донбасса.