Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине неизбежно, и вопрос лишь в сроках.
В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в заключении сделки как с Россией, так и с Украиной, и, по его словам, стороны очень близки к договорённости.
Трамп также напомнил, что ранее провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Ранее Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.