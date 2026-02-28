Ричмонд
Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине неизбежно, и вопрос лишь в сроках.

В ходе общения с журналистами он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в заключении сделки как с Россией, так и с Украиной, и, по его словам, стороны очень близки к договорённости.

Трамп также напомнил, что ранее провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта.

