В Брянской области в результате атаки ВСУ ранен мирный житель

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, отметив, что мужчина был доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, по словам главы региона, от атаки ВСУ был повреждён легковой автомобиль.
Несколькими минутами ранее стало известно, что на Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше