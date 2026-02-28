Ричмонд
В Брянской области в результате атаки ВСУ ранен мирный житель

ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистер Погарского района Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз, отметив, что мужчина был доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по словам главы региона, от атаки ВСУ был повреждён легковой автомобиль.

Несколькими минутами ранее стало известно, что на Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.

