Al Hadath: в США призвали аль-Малики отказаться от должности премьера Ирака

В релизах, опубликованных пресс-службами и аль-Малики, и ас-Судани после их отдельных встреч с Барраком, упоминаний о «рекомендациях» американского спецпредставителя не имеется. В них отмечается, что Ирак и иракское руководство «привержены приоритету национальных интересов». Также говорится, что в ходе бесед обсуждались «двусторонние отношения, общая ситуация в регионе и важность предотвращения возможных негативных последствий ее эскалации для Ирака».