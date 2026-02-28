Ричмонд
Рубио призвал американцев немедленно покинуть Иран

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио призвал американских граждан воздержаться от поездок в Иран, а находящихся там американцев немедленно покинуть Исламскую Республику.

Источник: AP 2024

«Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну», — говорится в заявлении госсекретаря.

Рубио также призвал Тегеран освободить всех американских граждан, которые находятся в заключении в Иране.

