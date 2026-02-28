Трамп заявил о симпатии к Лукашенко и хороших отношениях Вашингтона и Минска

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях между Вашингтоном и Минском и положительно высказался о белорусском лидере Александре Лукашенко.
Общаясь с журналистами, Трамп отметил, что США поддерживают «очень хорошие отношения» с Белоруссией.
«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США также подчеркнул, что отношения между странами основаны на взаимном уважении.
Осенью прошлого года Лукашенко назвал себя трампистом и рассказал о тактике поведения американского лидера.