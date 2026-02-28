Ричмонд
RT поговорил с мужчиной, спасшим девочку из московской квартиры, где произошёл взрыв

RT поговорил с мужчиной, который спас девочку из квартиры московской многоэтажки, где произошёл взрыв. Серьёзных травм она не получила.

«Выглянул в окно — на меня штукатурка летит. Побежал наверх, вытащил девчонку», — сказал мужчина.

Также он рассказал, что в той квартире находился ещё мужчина, у него повреждён глаз. По словам очевидца, внутри сильные разрушения. Что могло стать причиной ЧП, мужчина не знает, но газом не пахло. На помощь к соседям пришли и другие жильцы дома.

Ранее в московской многоэтажке произошёл взрыв: RT опубликовал кадры с места ЧП.