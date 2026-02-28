Чегринец назвал слова Зеленского о Крыме ахинеей

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — сказал Чегринец.
Политик подчеркнул, что Крым был, есть и будет частью России, добавив, что «всё остальное — от лукавого».
А ранее на Украине заявили, что компания Fire Point показала испытания украинской баллистической ракеты FP-7. Разработчики раскрыли лишь часть технических параметров нового изделия. Согласно опубликованным данным, ракета относится к классу тактических баллистических. Заявленная эффективная дальность поражения целей достигает 200 километров, а максимальная скорость — 1500 метров в секунду. Детали проекта в Киеве предпочитают скрывать.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.