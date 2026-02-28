МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Задача главная — это оправдать огромные траты налогоплательщиков сейчас на восстановление военно-промышленного комплекса», — сказал Келин ИС «Вести», комментируя информационную кампанию Лондона о якобы угрозе со стороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».