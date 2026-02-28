Рубио внес Иран в категорию государств, неправомерно задерживающих иностранцев

Как утверждается в письменном заявлении главы внешнеполитического ведомства США, «Иран на протяжении десятилетий продолжает жестоко задерживать невиновных американцев и граждан иных стран, чтобы использовать это как рычаг политического влияния на другие государства». «Если Иран не прекратит этим заниматься, мы будем вынуждены рассмотреть дополнительные меры, включая потенциальные географические ограничения на использование паспортов США на поездки в Иран, из Ирана или транзитом через него», — отметил Рубио.