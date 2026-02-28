Ричмонд
Трамп приказал властям США прекратить использование технологий Anthropic

Трамп приказал федеральным службам прекратить использование продуктов Anthropic.

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал федеральным службам страны немедленно прекратить использование технологий компании Anthropic, конфликтующей с Пентагоном из-за использования ее технических решений в военных целях.

«Я даю указание каждому федеральному ведомству правительства Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий компании Anthropic», — написал Трамп в cоцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что для таких ведомств как Пентагон, использующих продукты Anthropic на различных уровнях, будет установлен шестимесячный переходный период для поэтапного прекращения эксплуатации технологий компании.

Руководители компании отказываются предоставить Пентагону полный доступ к своим технологиям, утверждая, что пока рано полагаться на них при создании автономных видов вооружений. Также в Anthropic считают, что применение ее технологий для внутренней слежки пока не имеет юридической базы.

Пентагон ранее направил Anthropic так называемое «окончательное предложение», согласно которому компания до вечера пятницы должна подписать документ, предоставляющий полный доступ к ее модели искусственного интеллекта Claude. Глава Anthropic Дарио Амодей уже заявил, что отказывается от соглашения с военными.

