«(Бывшая. — Прим. Life.ru) госсекретарь Хиллари Клинтон это подтвердила вчера: Джеффри Эпштейн был в Белом доме 17 раз, пока Билл Клинтон был президентом», — заявил Комер в беседе с журналистами.
По словам Комера, Эпштейн посещал Белый дом 17 раз в период президентства Клинтона. Политик также сослался на вчерашние показания Хиллари Клинтон, которая подтвердила эти сведения. Кроме того, выяснилось, что экс-глава государства минимум 27 раз пользовался самолётом финансиста.
В пятницу сам Билл Клинтон должен дать показания перед комитетом конгресса. Ранее супруга экс-президента заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна, никогда с ним не встречалась и не была на его острове.
Слушания проходят в пригороде Нью-Йорка, где живут Клинтоны. Они долго отказывались от дачи показаний, но согласились под угрозой привлечения к ответственности.
Ранее Захарова заявила, что слова Хиллари Клинтон о непричастности её супруга к делу финансиста Джеффри Эпштейна не соответствуют действительности. Как обратила внимание Захарова, самолёт, принадлежавший Эпштейну, назван Lolita express — аллюзия на роман, вышедший из-под пера Владимира Набокова. По словам дипломата, все, кому доводилось путешествовать на этом лайнере, включая бывшего главу Белого дома Билла Клинтона, прекрасно отдавали себе отчёт в том, что скрывается за этим названием.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.