Эпштейн посещал Белый дом во время президентства Клинтона 17 раз

Ранее Захарова заявила, что слова Хиллари Клинтон о непричастности её супруга к делу финансиста Джеффри Эпштейна не соответствуют действительности. Как обратила внимание Захарова, самолёт, принадлежавший Эпштейну, назван Lolita express — аллюзия на роман, вышедший из-под пера Владимира Набокова. По словам дипломата, все, кому доводилось путешествовать на этом лайнере, включая бывшего главу Белого дома Билла Клинтона, прекрасно отдавали себе отчёт в том, что скрывается за этим названием.