Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпштейн посещал Белый дом во время президентства Клинтона 17 раз

В США обнародовали новые подробности контактов бывшего президента Билла Клинтона с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в преступлениях против несовершеннолетних. С соответствующим заявлением выступил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

Источник: Life.ru

«(Бывшая. — Прим. Life.ru) госсекретарь Хиллари Клинтон это подтвердила вчера: Джеффри Эпштейн был в Белом доме 17 раз, пока Билл Клинтон был президентом», — заявил Комер в беседе с журналистами.

По словам Комера, Эпштейн посещал Белый дом 17 раз в период президентства Клинтона. Политик также сослался на вчерашние показания Хиллари Клинтон, которая подтвердила эти сведения. Кроме того, выяснилось, что экс-глава государства минимум 27 раз пользовался самолётом финансиста.

В пятницу сам Билл Клинтон должен дать показания перед комитетом конгресса. Ранее супруга экс-президента заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна, никогда с ним не встречалась и не была на его острове.

Слушания проходят в пригороде Нью-Йорка, где живут Клинтоны. Они долго отказывались от дачи показаний, но согласились под угрозой привлечения к ответственности.

Ранее Захарова заявила, что слова Хиллари Клинтон о непричастности её супруга к делу финансиста Джеффри Эпштейна не соответствуют действительности. Как обратила внимание Захарова, самолёт, принадлежавший Эпштейну, назван Lolita express — аллюзия на роман, вышедший из-под пера Владимира Набокова. По словам дипломата, все, кому доводилось путешествовать на этом лайнере, включая бывшего главу Белого дома Билла Клинтона, прекрасно отдавали себе отчёт в том, что скрывается за этим названием.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше