Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегалами

Мерц передразнил Трампа, рассказывая об успехах в борьбе с нелегальной миграцией.

БЕРЛИН, 28 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц передразнил Дональда Трампа, рассказывая о телефонном разговоре, в котором немецкий политик поведал американскому президенту об успехах борьбы ФРГ с нелегальной миграцией.

«В моём последнем или предпоследнем телефонном разговоре с Дональдом Трампом я назвал ему эту цифру. Я сказал ему: “Мы сократили это (нелегальную миграцию — ред.) на 60 процентов”, — рассказал Мерц в ходе предвыборного мероприятия в городе Фолькмарзен федеральной земли Гессен, его речь транслировалась в YouTube-канале партии ХДС.

Далее Мерц, подражая манере Трампа разговаривать и приводя его цитаты на английском языке, сказал: «Он спросил: “Что вы сказали? 60 процентов?”. Я ответил: “Да”. “Я в это не верю” (ответ Трампа — ред.). Так что в понедельник я буду снова у него и покажу ему всё это с графиками».

В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

