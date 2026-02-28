Мерц не уверен, сохранится ли НАТО в прежнем виде через пять или десять лет

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не уверен, будет ли НАТО существовать в прежнем виде через пять — десять лет.
«Я не уверен, сохранится ли НАТО в его нынешнем виде через пять или десять лет», — сказал он.
Мерц добавил, что после прошлых выборов в бундестаг у ФРГ был небольшой промежуток времени, чтобы принять решение и обеспечить необходимые расходы на перевооружение для «защиты себя».
Ранее портал Euractiv писал, что страны Европы столкнулись с расколом внутри ЕС на фоне попыток взять на себя ведущую роль в НАТО.
