Трамп приказал федеральным ведомствам США не применять разработки Anthropic

Американский лидер в Truth Social подчеркнул, что компания «совершила катастрофическую ошибку, пытаясь давить на военное министерство и принуждать его руководствоваться условиями предоставления ее услуг, а не конституцией». «Потому я даю указание всем федеральным ведомствам правительства США незамедлительно прекратить любое использование технологий от Anthropic. Нам они не нужны, мы не будем снова вести с ними дела», — добавил американский лидер.
«Для ведомств, которые на различном уровне применяют продукцию Anthropic, будет предусмотрен шестимесячный переходный период», — пояснил американский лидер. Он потребовал от компании содействия в этом и пригрозил ей в противном случае последствиями, включая судебное преследование.
Пентагон ранее тесно сотрудничал с Anthropic, в том числе применял разработанную ей ИИ-модель Claude. Компания отказалась выполнить требования ведомства о снятии некоторых ограничений на применение Claude. Пентагон добивается от сотрудничающих с ним компаний, специализирующихся в сфере ИИ, чтобы их разработки можно было применять «во всех законных целях». К ним ведомство относит проведение военных операций и сбор разведывательных сведений. Anthropic не согласилась на эти условия. Она потребовала, чтобы созданные ею системы не использовались для «массовой слежки за американцами» и для обеспечения работы «полностью автономных вооружений».
Как сообщила 13 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Пентагон при проведении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовал Claude, несмотря на введенный Anthropic запрет на применение этой технологии для содействия насилию.