Трамп приказал федеральным ведомствам США не применять разработки Anthropic

Пентагон ранее тесно сотрудничал с Anthropic, в том числе применял разработанную ей ИИ-модель Claude. Компания отказалась выполнить требования ведомства о снятии некоторых ограничений на применение Claude. Пентагон добивается от сотрудничающих с ним компаний, специализирующихся в сфере ИИ, чтобы их разработки можно было применять «во всех законных целях». К ним ведомство относит проведение военных операций и сбор разведывательных сведений. Anthropic не согласилась на эти условия. Она потребовала, чтобы созданные ею системы не использовались для «массовой слежки за американцами» и для обеспечения работы «полностью автономных вооружений».