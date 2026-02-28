Трамп: США считают возможным скорое достижение сделки по Украине

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. США считают, что сделка по урегулированию украинского кризиса может быть достигнута в скором времени. Такую позицию изложил 27 февраля глава американской администрации Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.