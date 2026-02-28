Ричмонд
Трамп: США считают возможным скорое достижение сделки по Украине

Американский лидер подчеркнул, что «это вопрос времени».

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. США считают, что сделка по урегулированию украинского кризиса может быть достигнута в скором времени. Такую позицию изложил 27 февраля глава американской администрации Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

«Мы хотим заключить сделку, мы заключим сделку, это вопрос времени», — заявил американский лидер. «Мы хотим заключить сделку с Россией, мы хотим заключить сделку с Украиной. Я думаю, что мы очень близки, но посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Переговоры России, США и Украины проходили в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. По его словам, в ближайшее время состоится новая встреча по украинскому урегулированию.

