МИД: директива России и Белоруссии о правосудии принята на фоне действий Запада

Документ Союзного государства о взаимной поддержке и сотрудничестве России и Белоруссии в области международного правосудия был принят на фоне дестабилизации мировых правоотношений странами Запада. Об этом сообщает российский МИД.
Документ был принят в связи с обеспокоенностью политизацией международных судебных органов. В министерстве уточнили, что это проявляется в злоупотреблении правом ряда западных стран на обращение в международные суды и арбитражи, а также на вступление в дела в качестве третьей стороны.
В МИД отметили, что целью документа является обеспечение взаимной поддержки в защите прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц России и Белоруссии в международных судебных и арбитражных инстанциях.
Ранее президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подписали постановление «О создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства». Он будет осуществлять контроль за качеством товаров и услуг, поставляемых между Московй и Минском.