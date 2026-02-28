Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько россиян умерли на острове Фукуок из-за различных инфекций

В декабре 2025 года на вьетнамском туристическом острове Фукуок из-за различных инфекций, включая случай амёбного менингоэнцефалита, умерли несколько российских граждан.

В декабре 2025 года на вьетнамском туристическом острове Фукуок из-за различных инфекций, включая случай амёбного менингоэнцефалита, умерли несколько российских граждан.

Об этом заявил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков, отметив, что в диппредставительство нередко поступает информация об обращениях россиян в медицинские учреждения с жалобами на пищевые отравления и более серьёзные заболевания.

«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амёбного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — цитирует дипломата РИА Новости.

В декабре также сообщалось, что во Вьетнаме россиянка погибла при падении камней на автобус.

На прошлой неделе в Петербурге у туристов, прибывших из Таиланда, были выявлены два случая оспы обезьян.