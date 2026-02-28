Трамп считает, что сделка по Украине может быть достигнута в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп считает, что сделка по урегулированию украинского кризиса может быть достигнута в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
«Мы хотим заключить сделку с Россией, мы хотим заключить сделку с Украиной. Я думаю, что мы очень близки, но посмотрим, что произойдет», — отметил глава Белого дома.
Ранее KP.RU сообщал, что трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Спецпредставитель президента России Владимир Мединский подчеркнул, что диалог был сложным, но продуктивным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах обсуждали территориальные вопросы. Представитель Кремля добавил, что диалог касался и гарантии безопасности, как для России, так и для всего мира.