Трамп считает, что сделка по Украине может быть достигнута в ближайшее время

Президент США надеется на скорое урегулирование украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает, что сделка по урегулированию украинского кризиса может быть достигнута в ближайшее время. Об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

«Мы хотим заключить сделку с Россией, мы хотим заключить сделку с Украиной. Я думаю, что мы очень близки, но посмотрим, что произойдет», — отметил глава Белого дома.

Ранее KP.RU сообщал, что трехсторонние переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Спецпредставитель президента России Владимир Мединский подчеркнул, что диалог был сложным, но продуктивным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах обсуждали территориальные вопросы. Представитель Кремля добавил, что диалог касался и гарантии безопасности, как для России, так и для всего мира.

