Трамп: Иран должен полностью отказаться от обогащения урана

Выступая перед журналистами, он отметил, что Тегеран настаивает на частичном обогащении. По его словам, Иран «хочет немного обогащать», однако при наличии значительных запасов нефти стране, по мнению Трампа, это не требуется.
«Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%», — подчеркнул президент США.
Он добавил, что недоволен ходом переговоров.
«Они (Иран. — RT) просто не хотят произнести ключевые слова: у нас не будет ядерного оружия. Они должны сказать: у нас не будет ядерного оружия. И они просто не могут до этого дойти», — отметил Трамп.
По словам лидера США, Тегеран не приходит «к правильному решению».
Ранее портал Axios писал, что американский президент по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Ираном, несмотря на противоречивые сигналы.