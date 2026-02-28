Марочко: силы РФ закрепляются на новых участках, выйдя за Зализничное

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, выйдя из Зализничного Запорожской области, закрепляются на новых участках и зачищают местность за пределами населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Есть серьезные успехи за пределами населенного пункта Зализничное — сейчас наши военнослужащие закрепляются на новых рубежах и позициях, одновременно зачищая территорию и расширяя зону контроля в данном районе», — сказал он.
Марочко добавил, что на ореховском участке военные РФ нарастили группировку и «перемалывают силу и технику противника». «Здесь наращенная группировка усилила контроль над логистикой украинских боевиков. Более того, мы серьезно поддавливаем с западного участка — это район Гуляйполя», — отметил он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы, несмотря на регулярные атаки ВСУ, продвигаются на ряде участков гуляйпольского направления, включая район Зализничного.
В Минобороны РФ 10 февраля сообщили об освобождении Зализничного силами группировки «Восток».