Марочко: силы РФ закрепляются на новых участках, выйдя за Зализничное

Марочко добавил, что на ореховском участке военные РФ нарастили группировку и «перемалывают силу и технику противника». «Здесь наращенная группировка усилила контроль над логистикой украинских боевиков. Более того, мы серьезно поддавливаем с западного участка — это район Гуляйполя», — отметил он.