Марочко: силы РФ закрепляются на новых участках, выйдя за Зализничное

Российские бойцы зачищают местность за пределами населенного пункта, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, выйдя из Зализничного Запорожской области, закрепляются на новых участках и зачищают местность за пределами населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть серьезные успехи за пределами населенного пункта Зализничное — сейчас наши военнослужащие закрепляются на новых рубежах и позициях, одновременно зачищая территорию и расширяя зону контроля в данном районе», — сказал он.

Марочко добавил, что на ореховском участке военные РФ нарастили группировку и «перемалывают силу и технику противника». «Здесь наращенная группировка усилила контроль над логистикой украинских боевиков. Более того, мы серьезно поддавливаем с западного участка — это район Гуляйполя», — отметил он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские бойцы, несмотря на регулярные атаки ВСУ, продвигаются на ряде участков гуляйпольского направления, включая район Зализничного.

В Минобороны РФ 10 февраля сообщили об освобождении Зализничного силами группировки «Восток».