Дмитриев обвинил британскую разведку в исправлении речей президента США

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Связанные с британской разведкой журналисты работают на телеканале «Би-би-си» и исправляют речи президента США Дональда Трампа, поделился мнением спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Специально подобранные британской разведкой журналисты Би-би-си подправили речь президента Трампа», — написал он в X.
Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию североирландской газеты The Irish News о нахождении британской разведывательной службы MI5 в офисе Би-би-си.