В Финляндии заявили, что страна может повторить путь Украины

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа», — сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ.
Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами.
«Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным», — уточнил Мема.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население «гибридным воздействием» со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом.