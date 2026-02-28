Baza: у самолёта Azur Air на взлёте с Фукуока прогремели взрывы из двигателя

У самолёта авиакомпании Azur Air, летевшего из Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько хлопков, сопровождавшихся вспышками огня.
Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на пассажиров.
Отмечается, что экипаж принял решение не продолжать полёт. Самолёт ещё около 50 минут кружил над островом и успешно приземлился во вьетнамском аэропорту.
Уточняется, что никто не пострадал.
Самолёт отправили на техническую проверку, люди остаются в аэропорту и ждут информации о дальнейшем вылете.
