Baza: у самолёта Azur Air на взлёте с Фукуока прогремели взрывы из двигателя

У самолёта авиакомпании Azur Air, летевшего из Фукуока в Казань, вскоре после вылета в одном из двигателей произошло несколько хлопков, сопровождавшихся вспышками огня.

Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на пассажиров.

Отмечается, что экипаж принял решение не продолжать полёт. Самолёт ещё около 50 минут кружил над островом и успешно приземлился во вьетнамском аэропорту.

Уточняется, что никто не пострадал.

Самолёт отправили на техническую проверку, люди остаются в аэропорту и ждут информации о дальнейшем вылете.

