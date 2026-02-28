Ричмонд
МИД Омана заявил, что Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана

Бадр аль-Бусаиди: Иран согласен отказаться от запасов обогащенного урана.

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Во время переговоров с США Иран согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана, что является одним из ключевых требований Вашингтона для заключения сделки, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

Глава МИД Омана осуществлял обмен посланиями между иранской и американской делегациями в ходе третьего раунда консультаций Ирана и США по иранском ядерному досье, который завершился в четверг вечером в Женеве.

«Что касается имеющихся в настоящий момент запасов (обогащенного урана у Ирана — ред.), я считаю, что теперь достигнута договорённость о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня — до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», — сказал министр в интервью телеканалу CBS.

