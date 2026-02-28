Трамп: Иран отказывается заявить, что не стремится получить ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран на переговорах с США отказывается четко заявить, что не стремится к получению ядерного оружия.
«Они идут», — отметил он, говоря о переговорах с Тегераном. «Я имею в виду, что мы ведем переговоры прямо сейчас, но они не идут к правильному ответу», — добавил президент США 27 февраля, отвечая на вопросы журналистов в городе Корпус-Кристи (штат Техас). «Мы недовольны переговорами. Они [власти Ирана] просто не желают сказать главные слова: “У нас не будет ядерного оружия”, — утверждал Трамп.
«Им следует заключить сделку. Но они не хотят идти достаточно далеко. И это очень плохо», — настаивал глава вашингтонской администрации, говоря об Иране.
В январе в Белом доме предупредили, что всерьез готовы применить силу, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не заключит «справедливую сделку», подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу. Пентагон сосредоточил на Ближнем Востоке значительные силы, включая две авианосные ударные группы. Администрация США объявила 19 февраля, что отводит максимум 15 дней на достижение договоренности с Ираном.