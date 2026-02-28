Трамп: Иран отказывается заявить, что не стремится получить ядерное оружие

«Они идут», — отметил он, говоря о переговорах с Тегераном. «Я имею в виду, что мы ведем переговоры прямо сейчас, но они не идут к правильному ответу», — добавил президент США 27 февраля, отвечая на вопросы журналистов в городе Корпус-Кристи (штат Техас). «Мы недовольны переговорами. Они [власти Ирана] просто не желают сказать главные слова: “У нас не будет ядерного оружия”, — утверждал Трамп.