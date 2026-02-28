Суд арестовал имущество бывшего замдиректора «СтройИдеала» по делу о мошенничестве

Суд арестовал имущество бывшего заместителя генерального директора ООО «СтройИдеал» Сергея Зубова на сумму свыше 30 млн рублей. Фигуранта обвиняют в мошенничестве при выполнении госконтракта. Об этом сообщает пресс-служба ГВСУ СК России.
Следствие установило, что в 2018 году госзаказчик заключил с ООО «СтройИдеал» многомиллионный контракт по капитальному ремонту сетей водоснабжения одного из военных городков в Саратовской области. Ответственным за исполнение контракта назначили Зубова.
Как утверждается, фигурант предоставил заведомо подложную документацию, благодаря чему похитил бюджетные средства, выделенные на ремонт. Из-за этого в военном городке неоднократно случались аварии на сетях водоснабжения.
На данный момент Зубов арестован и находится под стражей.
Расследование по делу продолжается.