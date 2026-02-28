Ричмонд
Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР попал в базу «Миротворца»

Выдворенный из Латвии эксперт по КНДР Ланьков попал в базу «Миротворца».

СЕУЛ, 28 фев — РИА Новости. Эксперта по КНДР Андрея Ланькова, которого без объяснений выдворили из Латвии, внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» за участие в мероприятиях в интересах России, выяснило РИА Новости, изучив базу данных.

Российский историк, востоковед, ведущий мировой эксперт по КНДР был задержан полицией прямо во время лекции в Риге 24 февраля, а затем выдворен из Латвии. Сам Ланьков назвал решение местных бюрократов «глупостью».

Личные данные Ланькова были внесены в базу «Миротворца» 27 февраля. Среди причин указано участие в мероприятиях в интересах России. Также на сайте приведена информация о выдворении из Латвии.