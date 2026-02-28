«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить (о мире. — Прим. ред.), то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — сказал он.
По утверждению Мерца, он также готов к диалогу с Россией, но такие переговоры в настоящее время якобы бессмысленны, учитывая продолжающееся наступление ВС России.
В конце января канцлер ФРГ отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта и надеется на их скорейшее завершение.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет «доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что идея немедленного прекращения огня и заморозки конфликта на линии соприкосновения на Украине не решит первопричины конфликта и не поспособствует урегулированию. Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.