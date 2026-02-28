Мерц выдвинул дерзкое требование к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила, что Евросоюз не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине. Она напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет «доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов».