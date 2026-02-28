Трамп заявил, что очень уважает Лукашенко

«У нас хорошие отношения, а их лидер — человек, которого я очень уважаю. У нас очень хорошие отношения с Белоруссией. Мне очень нравится лидер», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос, касавшийся отношений между Вашингтоном и Минском.