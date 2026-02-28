Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки управляющим кадрам и военным командирам

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю IX съезда партии подарил ведущим управляющим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки.
Он подчеркнул, что за прошедшие пять лет они оставались преданными своему долгу и историческим важным обязанностям, возложенным партией и революцией, Родиной и народом.
«По случаю IX съезда партии я лично приготовил для вас особые подарки… Этот подарок и есть оценка за необычный труд вас, служащих Отечеству и народу, и есть свидетельство абсолютного доверия», — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
Ранее, согласно The Chosun Daily, лидер КНДР назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ракетной программы страны.
23 февраля Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.