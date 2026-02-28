Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын подарил снайперские винтовки управляющим кадрам и военным командирам

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю IX съезда партии подарил ведущим управляющим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю IX съезда партии подарил ведущим управляющим кадрам и военным командирам новейшие снайперские винтовки.

Он подчеркнул, что за прошедшие пять лет они оставались преданными своему долгу и историческим важным обязанностям, возложенным партией и революцией, Родиной и народом.

«По случаю IX съезда партии я лично приготовил для вас особые подарки… Этот подарок и есть оценка за необычный труд вас, служащих Отечеству и народу, и есть свидетельство абсолютного доверия», — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Ранее, согласно The Chosun Daily, лидер КНДР назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ракетной программы страны.

23 февраля Ким Чен Ын был переизбран на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше