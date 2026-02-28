Ричмонд
Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска из Донбасса

Президент США Дональд Трамп назвал безумием продолжение конфликта на Украине после того, как Владимир Зеленский в грубой форме отказался выводить войска из Донбасса, назвав такое требование «чушью собачей».

В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что конфликт не должен продолжаться.

Напомним, очередной раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в Женеве 17−18 февраля, стороны анонсировали новую встречу.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью Sky News оправдал отмену выборов на Украине, заявив, что они не важны для украинцев.

