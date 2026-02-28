Политик добавил, что после разрыва связей с Россией финская экономика столкнулась с проблемами. Он подчеркнул, что на протяжении примерно 80 лет Финляндия получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, однако из-за решений, принятых властями, это стало невозможным.