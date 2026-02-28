Ричмонд
Байден пересел на коммерческие авиалинии

Президента США Джо Байдена заметили на коммерческом авиарейсе в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

В соцсетях распространились фотографии, на которых запечатлён бывший президент США Джо Байден во время перелёта обычным коммерческим рейсом. Сообщается, что его заметили в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональд Рейган, где он находился в сопровождении сотрудников Секретной службы.

Судя по опубликованным снимкам, политик занял место в салоне бизнес-класса. Присутствие охраны и повышенные меры безопасности привлекли внимание пассажиров и пользователей интернета.

По информации издания DC News Now, в тот день часть рейсов отправлялась с задержками из-за густого тумана. Не исключается, что ожидание вылета могло затронуть и рейс, на котором находился Байден.

Ранее сообщалось, что Байден впервые за долгое время появится на публике, он встретится со своими сторонниками в штате Южная Каролина.

