Байден пересел на коммерческие авиалинии

В соцсетях распространились фотографии, на которых запечатлён бывший президент США Джо Байден во время перелёта обычным коммерческим рейсом. Сообщается, что его заметили в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональд Рейган, где он находился в сопровождении сотрудников Секретной службы.
Судя по опубликованным снимкам, политик занял место в салоне бизнес-класса. Присутствие охраны и повышенные меры безопасности привлекли внимание пассажиров и пользователей интернета.
По информации издания DC News Now, в тот день часть рейсов отправлялась с задержками из-за густого тумана. Не исключается, что ожидание вылета могло затронуть и рейс, на котором находился Байден.
Ранее сообщалось, что Байден впервые за долгое время появится на публике, он встретится со своими сторонниками в штате Южная Каролина.