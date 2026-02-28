Байден пересел на коммерческие авиалинии

В соцсетях распространились фотографии, на которых запечатлён бывший президент США Джо Байден во время перелёта обычным коммерческим рейсом. Сообщается, что его заметили в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональд Рейган, где он находился в сопровождении сотрудников Секретной службы.