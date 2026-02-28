Ричмонд
Умер известный писатель-фантаст

Умер американский писатель-фантаст Дэн Симмонс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Известный американский писатель-фантаст Дэн Симмонс скончался в возрасте 77 лет, говорится в некрологе писателя, опубликованном на сайте похоронной компании Dignity Memorial.

«Дэниел Джозеф Симмонс скончался 21 февраля 2026 года в Лонгмонте, штат Колорадо, в возрасте 77 лет. Рядом с ним находились его любимая жена Карен и дочь Джейн», — говорится в сообщении.

Согласно некрологу, писатель скончался от инсульта.

Дэн Симмонс — американский писатель-фантаст, автор более тридцати книг, включая тетралогию «Песни Гипериона», которую часто называют одним из величайших произведений современной фантастики.