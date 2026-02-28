Ричмонд
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока

Трамп заявил, что заслуживает возможность баллотироваться на третий срок.

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает возможность в третий раз баллотироваться на выборах.

«Время летит, прошло чуть больше года. Может, нам следует… Может, мы останемся еще на один срок», — сказал Трамп на выступлении в штате Техас.

Он просил у присутствовавших, следует ли администрации во главе с ним остаться еще на четыре года. «Останься еще на один срок», — сказал Трамп, предложив ответ.

Президент США, которого поправка к конституции ограничивает в возможности снова претендовать на пост после двух сроков, заявил, что на самом деле имеет право остаться в Белом доме. «У нас есть право на это (на третий срок — ред.), потому что произошло дьявольское мошенничество во второй раз. Мы бы вообще-то имели на это право», — сказал республиканец.

Трамп не согласился с итогами выборов 2016 года, на которых победил Джо Байден.

