Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заметил, что украинского лидера Владимира Зеленского пришлось прервать журналисту, чтобы не дать сделать ему заявление о ядерной бомбе.
В пятницу, 27 февраля, глава Украины сказал в интервью телеканалу Sky News, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии.
— Британский репортер в срочном порядке прервал Зеленского, чтобы остановить его от начатого: если бы ему предложили ядерную или «грязную» бомбу, он с удовольствием ее принял бы, — написал Дмитриев в социальной сети X.
Париж и Лондон выразили желание передать Киеву ядерную бомбу, потому что Европа «осталась за бортом» переговоров. Об этом 26 февраля высказался военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, европейские страны вложили много денег в конфликт. При этом они продолжают это делать, покупая оружие у Соединенных Штатов для ВСУ.
В этот же день депутаты Государственной думы приняли официальное обращение к парламентам Великобритании, Франции, Европейскому парламенту и ООН из-за риска передачи Украине ядерного оружия.