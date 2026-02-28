Париж и Лондон выразили желание передать Киеву ядерную бомбу, потому что Европа «осталась за бортом» переговоров. Об этом 26 февраля высказался военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, европейские страны вложили много денег в конфликт. При этом они продолжают это делать, покупая оружие у Соединенных Штатов для ВСУ.