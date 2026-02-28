Машаров: работодателям грозят штрафы за нарушение правила о 14-дневном отпуске

По словам члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом он подчеркнул, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.