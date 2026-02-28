Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек

РИА Новости ПОЖАР НА НПЗ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ТУШАТ 39 ЧЕЛОВЕК, ГОРИТ ОДИН ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯ НА ПЛОЩАДИ В 150 КВ М — ОПЕРШТАБ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше