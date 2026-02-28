Ричмонд
Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек

Пожар после атаки БПЛА на НПЗ на Кубани тушат 39 человек, горит резервуар.

Источник: © РИА Новости

РИА Новости ПОЖАР НА НПЗ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ТУШАТ 39 ЧЕЛОВЕК, ГОРИТ ОДИН ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЯ НА ПЛОЩАДИ В 150 КВ М — ОПЕРШТАБ.

