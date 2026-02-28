Ричмонд
Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане

МИД Омана: Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на свою территорию.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Иран готов рассмотреть возможность допуска американских инспекторов на свою территорию для контроля за соблюдением потенциальной ядерной сделки с США, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

Глава МИД Омана осуществлял обмен посланиями между иранской и американской делегациями в ходе третьего раунда консультаций Ирана и США по иранскому ядерному досье, который завершился в четверг вечером в Женеве.

«Вот почему я считаю, что это гораздо, гораздо более выгодная сделка (чем Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), потому что, на мой взгляд, Иран открыт к этой идее (допуска американских инспекторов — ред.)», — сказал министр в интервью телеканалу CBS.

