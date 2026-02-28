Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане

Глава МИД Омана осуществлял обмен посланиями между иранской и американской делегациями в ходе третьего раунда консультаций Ирана и США по иранскому ядерному досье, который завершился в четверг вечером в Женеве.
«Вот почему я считаю, что это гораздо, гораздо более выгодная сделка (чем Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), потому что, на мой взгляд, Иран открыт к этой идее (допуска американских инспекторов — ред.)», — сказал министр в интервью телеканалу CBS.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше