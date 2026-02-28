Иран готов обсудить допуск инспекторов из США на объекты, заявили в Омане

«Вот почему я считаю, что это гораздо, гораздо более выгодная сделка (чем Совместный всеобъемлющий план действий — ред.), потому что, на мой взгляд, Иран открыт к этой идее (допуска американских инспекторов — ред.)», — сказал министр в интервью телеканалу CBS.